Ex-Palmeiras, Richard Ríos se pronuncia após falhar em lance crucial

Ex-Palmeiras, o meio-campista Richard Ríos se pronunciou nesta segunda-feira (10) após uma falha no empate do Benfica com o Casa Pia, por 2 a 2, no Estádio da Luz, pela 11ª rodada do Campeonato Português. O colombiano perdeu uma bola na defesa das Águias e originou o segundo gol do time visitante nos acréscimos da segunda etapa.

Nas redes sociais, Ríos assumiu a responsabilidade pelo lance ao perder a bola no campo defensivo. Segundo informações do jornal português "A Bola", o Benfica revelou que o volante sofreu um traumatismo no tornozelo direito no lance que iniciou o ataque do Casa Pia para Renato Nhaga marcar o gol de empate.

— Dar a cara e assumir sempre, jamais tentar justificar ou esconder — escreveu Richard Ríos, em publicação nos stories do Instagram. Depois, o colombiano postou outra foto escrito: "Por nós e pelos nossos".

Desde sua chegada ao clube português, após deixar o Palmeiras, Richard Ríos passou por momentos conturbados com a torcida do Benfica. No entanto, a fase começou a melhorar sob o comando de José Mourinho, e o colombiano já é considerado um dos melhores jogadores do elenco benfiquista.

Richard Ríos se pronuncia após falha em empate do Benfica no Campeonato Português (Foto: Reprodução)

Richard Ríos, ex-Palmeiras, tem multa milionária

O Benfica desembolsou 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) para contratar o Richard Ríos, ex-Palmeiras, por cinco temporadas. O clube paulista irá receber 21 milhões de euros na negociação (cerca de R$ 136 milhões), e o restante do valor será dividido entre Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%).

Com 25 anos, o volante se destacou no Palmeiras e em atuações pela seleção da Colômbia. Com essa notoriedade, Ríos gerou o interesse de diversos cubes da Europa, como Zenit, da Rússia, e a Roma da Itália, mas acabou escolhendo pelo Benfica.

