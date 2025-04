Ancelotti faz mistério sobre futuro e abre o jogo sobre má fase de Vini Jr no Real Madrid

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti fez mistério ao ser questionado sobre seu futuro e a confiança do clube em suas capacidades. Em coletiva, o treinador afirmou que irá conversar com os dirigentes somente no fim da temporada.

- Não devo falar sobre meu futuro, porque o contrato é bastante claro. O que for acontecer, será falado no fim da temporada. O clube sempre me apoia, principalmente nos momentos de dificuldade.

Além de comentar sobre seu futuro, Carlo Ancelotti abriu o jogo sobre a má fase de Vini Jr, um dos principais nomes do Real Madrid. O atleta da Seleção Brasileira marcou apenas seis gols em 2025 e apenas cinco assistências.

- É difícil dizer. Nas últimas semanas, houve uma queda geral, não somente individual. Sofremos muitos gols nas últimas partidas e devemos interromper. Ainda mais quando os atacantes não estão tão efetivos como de costume.

Pressionado no Real Madrid, Carlo Ancelotti não tem sua permanência garantida, embora tenha contrato até junho de 2026. O treinador italiano já esteve na mira da Seleção Brasileira, embora Jorge Jesus pareça um dos nomes favoritos para a função.

Ancelotti vive má fase com o Real Madrid

Na atual temporada, Ancelotti sofreu uma dura derrota na final da Supercopa da Espanha quando o Real Madrid foi derrotado por 5 a 2 para o Barcelona, em janeiro. Atualmente, o clube ocupa a vice-liderança da La Liga com quatro pontos de desvantagem para os culés e estão em uma situação muito complicada na Champions League após uma derrota por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final para o Arsenal.

Apesar da má fase, o Real Madrid chegou à final da Copa do Rei, onde tem a chance de dar o troco no Barcelona pela derrota na final da Supercopa da Espanha. O confronto será no dia 26 de abril, em Sevilha.