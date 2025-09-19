Astro francês se aproxima de estrear com a camisa do Mônaco
Meia está afastado dos gramados desde 2023
Paul Pogba está perto de estrear com a camisa do Mônaco após ficar suspenso por dois anos em caso polêmico de doping enquanto ainda atuava pela Juventus. Segundo o treinador da equipe, Adi Hütter, o meia está perto de atuar pela primeira vez no Principado.
Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (19) antes do duelo contra o Metz, na Ligue 1, Hütter foi pergutado sobre a situação de Pogba, anunciado no fim de junho, e que ainda não estreou pelo clube. Segundo o comandante, o meia evoluiu bastante nos últimos dias e pode jogar pela primeira vez nas próximas duas semanas, entre os jogos contra o Lorient, Manchester City ou Nice.
Pogba está longe dos gramados profissionais desde 2023, quando foi suspenso do futebol por doping ao testar positivo para testosterona após um duelo com a Udinese, pelo Campeonato Italiano. Devido a inatividade, o jogador está em busca de recuperar a forma física para representar o Mônaco.
Relembre o caso de Pogba
O caso de doping ocorreu em setembro de 2023, quando Pogba testou positivo para testosterona em exame realizado após uma partida entre Juventus e Udinese, válida pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Inicialmente punido com quatro anos de suspensão, o meia conseguiu reduzir a pena para 18 meses após recurso junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS).
Em novembro de 2024, a Juventus rescindiu seu contrato, que tinha validade até junho de 2026. Desde então, Pogba buscava um novo clube, até que encontrou o Mônaco, que o anunciou no dia 28 de junho deste ano, em contrato de dois anos.
Revelado pelo Manchester United e com passagens marcantes pela Juventus e pela seleção francesa -com a qual foi campeão da Copa do Mundo em 2018 e da Nations League em 2021 - Pogba não entra em campo desde o dia 3 de setembro de 2023, quando atuou contra o Empoli, pelo Campeonato Italiano.
