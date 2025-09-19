O Benfica procurou o Palmeiras e notificou que irá atrasar a segunda parcela referente a compra de Richard Ríos, vendido ao término do Mundial. O clube português afirmou que irá transferir o montante com sete dias de atraso, acordo aceito cordialmente pela diretoria alviverde.

A data limite para a realização do segundo pagamento, fixado em 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28 milhões), se encerraria no dia 15 de setembro, mas foi postergada em comum acordo entre as partes.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "A Bola", de Portgual, e confirmada pela reportagem do Lance!.

Em julho deste ano, o Palmeiras acertou a venda de Richard Ríos ao Benfica por 30 milhões de euros. Dono de 70% dos direitos econômicos do colombiano, o Verdão embolsou 21 milhões de euros, divididos em parcelas. O jogador, por sua vez, ficou com 10% do montante, que ainda contou com participação do Guarani (13,4%) e do Flamengo (6,6%).

Richard Ríos, ex-meia do Palmeiras, se transferiu para o Benfica ao término do Mundial de Clubes (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Palmeiras vende Richard Ríos ao futebol europeu

Um dos principais destaques do Palmeiras no Mundial de Clubes, o volante Richard Ríos atraiu o interesse de clubes europeus durante a última janela de transferências. A Roma, da Itália, foi uma das primeiras equipes a abrir negociações com o Verdão e chegou a avançar nas tratativas.

No entanto, as conversas não evoluíram para as etapas finais, o que abriu espaço para o Benfica entrar na disputa. Após conversas com a diretoria alviverde, o clube português aceitou o valor estipulado pelo Palmeiras: 30 milhões de euros.

Para o lugar de Richard Ríos, o Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira, ex-jogador do Fulham. Antigo sonho da diretoria alviverde, o meia custou 10 milhões de euros.

Além de Andreas, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira também possui Lucas Evangelista como opção para o setor.