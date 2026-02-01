A Associação Chinesa de Futebol (ACF), em conjunto com o Ministério de Segurança Pública e a Administração Geral do Esporte, anunciou na última quinta-feira (29) uma série de punições relacionadas a casos de corrupção e manipulação de resultados no esporte. A medida resultou no banimento vitalício de 73 pessoas e na aplicação de sanções desportivas e financeiras a 13 clubes profissionais do país.

A decisão faz parte de uma campanha anticorrupção conduzida pelo governo chinês visando a integridade das competições nacionais. O comunicado oficial informou que as punições foram estabelecidas após uma revisão sistemática das irregularidades, embora não tenha especificado as datas ou os métodos exatos das manipulações investigadas.

Banimentos de ex-dirigentes e treinadores

Entre os 73 indivíduos banidos para sempre de qualquer atividade relacionada ao futebol está Li Tie, ex-técnico da seleção chinesa (2019–2021) e ex-jogador com passagem pela Premier League. Li Tie já cumpre uma pena de 20 anos de prisão, sentenciada em 2024, por crimes de suborno.

Outro nome de destaque na lista é Chen Xuyuan, presidente da federação entre 2019 e 2023. O ex-dirigente cumpre atualmente pena de prisão perpétua por aceitar subornos que totalizam mais de R$ 57 milhões.

Impacto na Superliga Chinesa 2026

As sanções afetam diretamente a classificação inicial da Superliga Chinesa (CSL), cuja temporada 2026 está prevista para começar em março. Dos 16 clubes da primeira divisão, 11 iniciarão o campeonato com pontuação negativa.

Shanghai Shenhua (vice-campeão em 2025) e Tianjin Jinmen Tiger: Sofreram as penalidades mais severas, com a perda de 10 pontos cada e multas de 1 milhão de yuans (aproximadamente R$ 747,5 mil).

Shanghai Port (atual tricampeão) e Beijing Guoan: Foram penalizados com a perda de 5 pontos na tabela e multas de 400 mil yuans (cerca de R$ 299 mil).

Shanghai Port é o atual tricampeão chinês (Foto: Reprodução/Instagram)

