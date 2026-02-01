O rapper Snoop Dogg revelou planos ambiciosos para o Swansea City, clube da segunda divisão inglesa (Championship) do qual se tornou coproprietário minoritário em julho do ano passado. Em entrevista ao Wales Online, o artista de 54 anos afirmou que seu objetivo é transformar a equipe galesa em um "nome global" e garantir os recursos financeiros necessários para o retorno à Premier League.

Snoop Dogg, que descreveu o investimento em um time de futebol como um sonho antigo, enfatizou que não pretende ser um proprietário ausente. Ele planeja utilizar sua vasta rede de contatos e imagem para alavancar a receita do clube.

— Quero estar realmente envolvido, quero levar o clube numa direção que talvez nunca tenha sido seguida antes. Queremos levar o Swansea à Premier League e, para isso, vamos precisar de dinheiro; essa é a realidade do futebol atualmente. Quero apresentar acordos de patrocínio e publicidade que os tornarão uma marca global — declarou o rapper.

Snoop Dogg é um dos proprietários do Swansea City (Foto: Divulgação)

Um conselho de administração "galático"

A estratégia dos proprietários majoritários do Swansea, os americanos Brett Cravatt e Jason Cohen, tem sido apostar em celebridades para aumentar a visibilidade e, consequentemente, a receita do clube. Além de Snoop Dogg, o quadro de investidores conta com nomes de peso de áreas distintas, como Luka Modrić, jogador do Milan, e Martha Stewart, empresária americana.

Conexão com a torcida

Embora seu filho, Cordell Broadus, já tenha representado a família no camarote da diretoria durante um empate contra o Watford em agosto, Snoop Dogg ainda não compareceu ao Swansea.com Stadium. O clube, no entanto, indica que uma visita é provável ainda nesta temporada.

— Eu realmente quero encontrar os fãs. Esses torcedores são apaixonados, são autênticos, e eu quero ouvir o que eles têm a dizer quando eu estiver em Swansea — afirmou o artista.

