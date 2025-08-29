Samuel Lino compara jogador do Flamengo a Griezmann: ‘Muito na frente’

O começo de Samuel Lino no Flamengo empolgou a torcida rubro-negra, e o jogador esteve na pré-lista da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Em entrevista a TV do clube, o atacante comparou Arrascaeta à Antonie Griezmann, do Atlético de Madrid.

No último jogo, Samuel Lino, do Flamengo, fez dois gols e deu três assistências. O começo do jogador impressionou muito os torcedores, mas ele também ficou impressionado ao chegar aqui. Em entrevista a Flamengo TV, ele destacou muito o uruguaio Giorgian de Arrascaeta.

- Mesma coisa de jogar com Griezmann. Muita qualidade. Acho que são bastante parecidos, só que um tem perna esquerda e o outro, direita. Arrascaeta é fácil de jogar com ele, muito simples, jogador muito inteligente, se nota dentro de campo muito fácil. E eu gosto bastante de jogar com ele porque faz bastante tabela, gosta de se aproximar para jogar - começou Samuel Lino, do Flamengo.

- O ponto mais forte para mim é a inteligência e a experiência. O Arrascaeta pensa muito na frente que às vezes ele fica dando até uns passes na frente, e eu falo: "Não, daqui a bola no pé". E ele quer dar o passe lá na frente para eu correr - completou o ponta.

Samuel Lino, do Flamengo, se destacou contra o Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Samuel Lino discorda de Filipe Luís sobre Seleção após 8 a 0 do Flamengo

Samuel Lino foi destaque do Flamengo na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, o atacante disse entender o ponto de vista do treinador, mas discordou da declaração de Filipe Luís sobre não querer nenhum jogador do elenco convocado à Seleção Brasileira.

— Na verdade, eu não sabia disso (risos), mas eu entendo o lado do treinador, de querer que os jogadores estejam descansados para estar agora até o final da temporada. A gente quer cumprir nossos objetivos de profissionais, chegar na Seleção. A gente está focado no nosso trabalho no clube para chegar até a Seleção. Eu entendo o Filipe, mas a gente tem também objetivos pessoais. O que acontecer a gente está feliz, seja ficar no clube ou ir para a Seleção — disse o camisa 16.

Contra o Vitória, Samu Lino fez o primeiro — e segundo — gol com a camisa do Flamengo. Questionado sobre a expectativa por marcar com o Manto Sagrado, o jogador disse que estava tranquilo e sabia que o momento chegaria.

— Sempre estive tranquilo, sabia que uma hora ia sair. Estava fazendo bons jogos, então acho que era questão de tempo. Estive focado em ajudar a equipe e sabia que uma hora seria coroado com o gol. Não é uma sensação de alívio, sabia que uma hora iria acontecer — afirmou.