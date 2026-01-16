Quem é Mateo Cassierra, atacante que está no radar do Atlético-MG?
Galo negocia a contratação do jogador de 28 anos
O Atlético está em negociações para contratar o atacante Mateo Cassierra, atualmente no Zenit, da Rússia. A informação foi divulgada pela imprensa russa nesta quinta-feira (16), indicando que o clube acompanha de perto a situação do jogador e avalia os termos para avançar na negociação.
Cassierra não participou dos treinamentos do Zenit nesta quinta-feira, o primeiro após o retorno das férias. Questionado sobre a ausência do atacante, o técnico Sergey Semak confirmou que o clube recebeu propostas pelo jogador de 28 anos:
– Cassierra está resolvendo suas questões pessoais. Ele tem uma proposta. Quão séria ela é? Descobriremos em breve. Claro, precisamos dele agora, mas ele tem boas ofertas, tanto pro clube quanto para ele próprio.
Estamos vendo como essa situação pode ser resolvida de uma maneira ou de outra. Acho que Mateo teve uma boa primeira parte de temporada, mas, novamente, vamos ver. Se Mateo for embora, vamos procurar outro atacante para fazer dupla com Sobolev. Temos outras opções. Mas, é claro, eu gostaria de encontrar outro atacante quando Cassierra sair – afirmou o treinador.
Quem é Mateo Cassierra, alvo do Atlético?
Mateo Cassierra é um atacante colombiano de 1,86m, revelado pelas categorias de base do Deportivo Cali, da Colômbia. Após se destacar no futebol local, foi negociado em 2016 com o Ajax, da Holanda. Na sequência da carreira, passou por Groningen (Holanda), Racing (Argentina), B SAD (Portugal) e FK Sochi (Rússia), antes de chegar ao Zenit, clube que defende atualmente.
Ao longo da trajetória profissional, Cassierra construiu números expressivos. O atacante soma 129 gols em 370 partidas disputadas, além de ter sido convocado duas vezes para a seleção colombiana.
