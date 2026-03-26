Na repescagem da Copa, Suriname possui relação próxima com a Holanda; entenda

Na repescagem da Copa do Mundo, Suriname e Bolívia se enfrentam para seguir sonhando com uma vaga na competição, nesta quinta-feira (26). O país situado na América do Sul entre a Guiana e a Guiana Francesa possui uma forte relação com a Holanda, que passa da questão da colonização e chega até o futebol.

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Colônia da Holanda desde 1667, Suriname se tornou independente da nação europeia apenas em 1975. Mas por razões políticas e econômicas, diversos cidadãos surinameses optaram por migrar para o Velho Continente, o que rendeu efeitos no futebol local.

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Atualmente, a Holanda possui mais de 300 mil pessoas com origem no Suriname vivendo no país da Europa. E alguns dos exemplos são bem conhecidos do futebol, como Clarence Seedorf, Edgar David e Patrick Kluivert, que nasceram na nação caribenha, mas também Van Dijk, Frank Rijkaard e Ruud Gullit, que possuem parentes nascidos na América do Sul.

Suriname busca 'efeito reverso' e sonha com Copa do Mundo

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo, Suriname esteve próximo de conquistar uma vaga direta para o torneio através das Eliminatórias da Concacaf. No entanto, a derrota para a Guatemala na última rodada aliada ao triunfo de Panamá sobre El Salvador fez com que os caribenhos fossem para a repescagem.

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A equipe de Suriname é composta majoritariamente por jogadores nascidos na Holanda, mas que possuem dupla nacionalidade por conta da origem de seus familiares com raízes na América do Sul. Apenas três atletas nasceram Paramaribo, que é a capital da nação caribenha: Dion Malone, Myenty Abena e Gleofilo Vlijter.

Nesse sentido, Suriname não é o único país a buscar jogadores europeus em busca de melhores resultados esportivos no futebol. O grande exemplo talvez seja Curaçao, que conquistou uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 com uma grande quantidade de holandeses no elenco.

Ao contrário de Suriname, Curaçao é um país constituinte, que é uma unidade administrativa com identidade própria, mas que se une com Aruba e São Martinho para formar um Estado maior, como a Holanda, neste caso. Consequentemente, a nação caribenha se utilizou dessa proximidade para atrair atletas que não teriam espaço na seleção europeia.

O que Suriname precisa fazer para conquistar vaga da Copa?

Nesta quinta-feira (26), Suriname precisa derrotar a Bolívia para ganhar o direito de enfrentar o Iraque, na madrugada do dia 1º de abril. Com isso, a equipe precisa de duas vitórias consecutivas para conquistar a vaga para a Copa do Mundo de 2026 e entrar no grupo com França, Senegal e Noruega.

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