Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira foi demitido do Wolverhampton, da Premier League, após a derrota por 3 a 0 para o Fulham, no sábado (1º). O treinador não comanda a equipe diante do Chelsea, no próximo fim de semana, segundo o "Telegraph".

Na atual temporada, Vitor Pereira não conseguiu ter o rendimento da última temporada, e o Wolverhampton ocupa a lanterna da Premier League com apenas dois pontos. Recentemente, o clube também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa.

Com apenas duas vitórias em 2025/2026, Vitor Pereira encerra sua temporada no Wolverhampton com apenas 20,5% de aproveitamento. Em 13 jogos, a equipe inglesa sofreu nove derrotas, sendo oito na Premier League.

No Campeonato Inglês, os Wolves possuem a pior defesa da competição com 22 gols sofridos e o pior ataque do torneio com apenas sete gols marcados. No entanto, o clube está a oito pontos de diferença do Burnley, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Confira o aproveitamento de Vitor Pereira na carreira

Santa Clara - 54,9% de aproveitamento em 34 jogos (2008/2009) Santa Clara - 54,9% de aproveitamento em 37 jogos (2009/2010) Porto - 71% de aproveitamento em 46 jogos (2011/2012) Porto - 80,1% de aproveitamento em 47 jogos (2012/2013) Al-Ahli - 60,3% de aproveitamento em 37 jogos (2013/2014) Olympiacos - 74% de aproveitamento em 27 jogos (2014/2015) Fenerbahce - 69,4% de aproveitamento em 59 jogos (2015/2016)* 1860 Munique - 35% de aproveitamento em 20 jogos (2016/2017) Shanghai Port - 69,7% de aproveitamento em 43 jogos (2018) Shanghai Port - 67,4% de aproveitamento em 45 jogos (2019) Shanghai Port - 58,6% de aproveitamento em 29 jogos (2020) Fenerbahce - 53,5% de aproveitamento em 25 jogos (2021/2022) Corinthians - 52,6% de aproveitamento em 64 jogos (2022) Flamengo - 53,3% de aproveitamento em 20 jogos (2023) Al-Shabab - 51,1% de aproveitamento em 15 jogos (2023/2024) Al-Shabab - 64,4% de aproveitamento em 15 jogos (2024/2025) Wolverhampton - 52% de aproveitamento em 25 jogos (2024/2025) Wolverhampton - 20,5% de aproveitamento em 13 jogos (2025/2026)

