menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira é demitido de clube da Premier League

Wolverhampton ocupa a lanterna do Campeonato Inglês

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
09:13
Vitor Pereira observa jogo entre Wolverhampton e Bournemouth, pela Premier League
imagem cameraVitor Pereira observa jogo entre Wolverhampton e Bournemouth, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira foi demitido do Wolverhampton, da Premier League, após a derrota por 3 a 0 para o Fulham, no sábado (1º). O treinador não comanda a equipe diante do Chelsea, no próximo fim de semana, segundo o "Telegraph".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na atual temporada, Vitor Pereira não conseguiu ter o rendimento da última temporada, e o Wolverhampton ocupa a lanterna da Premier League com apenas dois pontos. Recentemente, o clube também foi eliminado da Copa da Liga Inglesa.

continua após a publicidade

Com apenas duas vitórias em 2025/2026, Vitor Pereira encerra sua temporada no Wolverhampton com apenas 20,5% de aproveitamento. Em 13 jogos, a equipe inglesa sofreu nove derrotas, sendo oito na Premier League.

No Campeonato Inglês, os Wolves possuem a pior defesa da competição com 22 gols sofridos e o pior ataque do torneio com apenas sete gols marcados. No entanto, o clube está a oito pontos de diferença do Burnley, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Confira o aproveitamento de Vitor Pereira na carreira

  1. Santa Clara - 54,9% de aproveitamento em 34 jogos (2008/2009)
  2. Santa Clara - 54,9% de aproveitamento em 37 jogos (2009/2010)
  3. Porto - 71% de aproveitamento em 46 jogos (2011/2012)
  4. Porto - 80,1% de aproveitamento em 47 jogos (2012/2013)
  5. Al-Ahli - 60,3% de aproveitamento em 37 jogos (2013/2014)
  6. Olympiacos - 74% de aproveitamento em 27 jogos (2014/2015)
  7. Fenerbahce - 69,4% de aproveitamento em 59 jogos (2015/2016)*
  8. 1860 Munique - 35% de aproveitamento em 20 jogos (2016/2017)
  9. Shanghai Port - 69,7% de aproveitamento em 43 jogos (2018)
  10. Shanghai Port - 67,4% de aproveitamento em 45 jogos (2019)
  11. Shanghai Port - 58,6% de aproveitamento em 29 jogos (2020)
  12. Fenerbahce - 53,5% de aproveitamento em 25 jogos (2021/2022)
  13. Corinthians - 52,6% de aproveitamento em 64 jogos (2022)
  14. Flamengo - 53,3% de aproveitamento em 20 jogos (2023)
  15. Al-Shabab - 51,1% de aproveitamento em 15 jogos (2023/2024)
  16. Al-Shabab - 64,4% de aproveitamento em 15 jogos (2024/2025)
  17. Wolverhampton - 52% de aproveitamento em 25 jogos (2024/2025)
  18. Wolverhampton - 20,5% de aproveitamento em 13 jogos (2025/2026)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira observa jogo contra o Tottenham, pela Premier League
Técnico do Wolverhampton, Vitor Pereira observa jogo contra o Tottenham, pela Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias