Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 12:10 • Paris (FRA)

Alexander-Arnold, astro do Liverpool, está interessado na compra de um clube tradicional da França. O Nantes é alvo do lateral-direito, que já colocou na mesa uma proposta elevada, segundo o jornal local "L'Équipe".

De acordo com o periódico, a oferta está avaliada em 140 milhões de euros (aproximadamente R$ 845,4 milhões na cotação atual), incluindo possíveis bônus. A empresa de investimentos do pai de Arnold, fundada em Londres, é quem ficaria à frente do projeto. Saint-Étienne e Le Havre eram outras opções que estavam no radar do jogador.

Aos 25 anos, Trent já tem outros negócios fora do futebol. Atualmente, o defensor é acionista minoritário da Alpine, equipe da Fórmula 1, junto a outros atletas como Juan Mata, Travis Kelce e Patrick Mahomes. Juntos, os esportistas participam do grupo OtroCapital, detendo 24% da fabricante.

Atualmente, o Nantes tem como presidente o empresário polonês Waldemar Kita, e vem tendo resultados razoáveis na esfera nacional e continental. Em 2022-23, o time participou da Europa League e caiu para a Juventus no mata-mata; na Ligue 1, lutou contra o rebaixamento em três das últimas quatro temporadas.