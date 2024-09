Barcelona decepciona e perde para o Monaco na estreia pela Champions League

O brasileiro Vanderson (direita), do Monaco, disputa jogada com o atacante Lamine Yamal (esquerda), do Barcelona (Foto: Miguel MEDINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 18:13 • Fontvieille (MON)

O Monaco venceu o Barcelona por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), em jogo válido pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. Os gols do jogo foram marcados por Maghnes Akliouche e George Ilenikhen, para os donos da casa; e Lamine Yamal, para o clube espanhol, que jogou com um a menos desde os nove minutos de jogo, com a expulsão de Eric Garcia. Com este resultado, a equipe francesa encerra a primeira rodada na 12ª posição da tabela. O Barça, por sua vez, fica no 23º lugar.

Como foi o jogo

Logo aos nove minutos de jogo, o volante Eric Garcia e o goleiro Ter Stegen, do Barcelona, se atrapalharam na saída de bola; o meio-campista acabou puxando o atacante Minamino, fazendo falta para evitar o gol e foi expulso. A partir daí, o time francês passou a ter total superioridade no jogo, abrindo o placar com Akliouche, aos 16 minutos. Pouco depois, aos 38, os espanhóis empataram em ótima jogada individual de Lamine Yamal, mas continuaram com dificuldade de controlar a partida, graças à inferioridade numérica.

Na segunda etapa, uma mudança tática feita pelo técnico Adolf Hutter foi fundamental para recolocar o Monaco em vantagem no placar: a entrada de mais um centroavante, Ilenikhena, aos 14 minutos. Com dois centroavantes no ataque, o time francês desmontou a defesa do Barcelona, que passou a não ter mais uma sobra na zaga e oferecer muito espaço para os donos da casa. A troca surtiu efeito com o gol do próprio Ilenikhena, aos 26 minutos, que deu números finais ao placar.

O que vem pela frente

O Monaco volta a campo no domingo (22), às 10h (hora de Brasília) para enfrentar o Le Havre pelo Campeonato Francês. O Barcelona, por sua vez, enfrenta o Villarreal no mesmo dia, às 13h30 (horário de Brasília), por La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

MONACO 2x1 BARCELONA

1ª RODADA DA FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 19 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Stade Louis II, em Monaco (França)

🥅 Gols: Maghnes Akliouche (16'/1°T) (1-0), Lamine Yamal (28'/1ºT) (1-1) e George Ilenikhena (26'/2ºT) (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Ben Seghir, Lamine Camara e Christian Mawissa e Folarin Balogun (Monaco); e Iñigo Martínez, Alejandro Baldé, Marc Casadó e Hansi Flick (técnico) (Barcelona)

🟥 Cartões vermelhos: Eric Garcia, aos 10'/1ºT (Barcelona)

⚽ ESCALAÇÕES

MONACO (Técnico: Adolf Hutter)

Philipp Köhn; Wilfried Singo, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Vanderson (Christian Mawissa, aos 43'/2ºT); Lamine Camara (Aleksandr Golovin, no intervalo), Denis Zakaria e Takumi Minamino (Folarin Balogun, aos 25'/2ºT); Eliesse Ben Seghir (Caio Henrique, aos 25'/2ºT), Maghnes Akliouche e Breel Embolo (George Ilenikhena, aos 14'/2ºT).

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Marc-André ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí (Ferran Torres, aos 34'/2ºT), Iñigo Martínez e Alejandro Balde (Ansu Fati, aos 43'/2ºT); Marc Casadó, Eric García e Pedri (Pablo Torre, aos 38'/2ºT); Lamine Yamal (Gerard Martín, aos 34'/2ºT), Raphinha e Robert Lewandowski (Sergi Domínguez, aos 34'/2ºT)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Allard Lindhout (HOL)

🚩 Assistentes: Rogier Honig (HOL) e Patrick Inia (HOL)

4️⃣ Quarto árbitro: Joey Kooij (HOL)

🖥️ VAR: Dennis Johan Higler (HOL)