Bayer goleia, Atlético de Madrid vence de virada e Barcelona decepciona: confira os resultados da Champions League nesta quinta-feira

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro (RJ)

A primeira rodada da Uefa Champions League chegou ao fim. Os destaques ficaram por conta da goleada do Bayer Leverkusen, virada do Atlético de Madrid e a derrota do Barcelona. Veja um resumo desta quinta-feira (19) de Liga dos Campeões.

Como foi Feyenoord 0 x 4 Bayer Leverkusen?

O atual campeão da Bundesliga começou a Champions League com o pé direito e atropelando o Feyenoord fora de casa. O meia-atacante Wirtz deu um show e marcou dois gols. Grimaldo e o goleiro Wellenreuther contra ampliaram para os alemães.

A goleada faz o Bayer assumir a terceira posição na classificação da Champions League. Já o Feyenoord é o 35º colocado.

Bayer goleou o Feyenoord (Foto: John Thys/AFP)

Como foi Atlético de Madrid 2 x 1 RB Leipzig?

Na base do sofrimento, o Atlético de Madrid virou sobre o RB Leipzig. Os alemães abriram o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Sesko. Aos 28 minutos, Griezmann empatou. A virada só veio aos 44 minutos do segundo tempo com o zagueiro José Giménez.

Agora, o Atlético de Madrid é o 11º colocado. O RB Leipzig, por sua vez, ocupa a 22ª posição na tabela da Champions League.

Atlético de Madrid virou sobre o RB Leipzig (Foto: Thomas Coex/AFP)

Como foi Monaco 2 x 1 Barcelona?

O Barcelona perdeu para o Monaco na estreia da Champions League. Eric Garcia foi expulso logo no início e os Catalães ficaram com um a menos desde os nove minutos do primeiro tempo.

A partir disso, o Monaco abriu o placar com Akliouche. O Barcelona empatou minutos depois com Lamine Yamal.

No segundo tempo, o técnico do Monaco, Adolf Hutter, promoveu mudanças táticas na equipe. Com isso, os franceses foram capazes de desempatar com Ilenikhena, aos 14 minutos.

Monaco estreou vencendo o Barcelona (Foto: Miguel Medina/AFP)

⚽ CONFIRA MAIS RESULTADOS DESTA QUNTA-FEIRA (19) DE CHAMPIONS LEAGUE:

- Estrela Vermelha 1 x 2 Benfica

- Atalanta 0 x 0 Arsenal

- Brest 2 x 1 Sturm Graz