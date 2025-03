Arne Slot escolhe entre Van Dijk, Salah e Arnold no Liverpool

Perto do título da Premier League, o Liverpool vive seu momento de mais tensão na temporada. Isso porque os Reds foram eliminados na Champions League e disputarão o título da Copa da Liga Inglesa no domingo (16), contra o Newcastle. Soma-se o fato de que o trio protagonista segue com futuro em aberto.

Para Arne Slot, porém, é unânime que entre Van Dijk, Salah e Trent Alexander-Arnold, o zagueiro e capitão da equipe é a prioridade. Em coletiva que antecede a final de domingo, o holandês se rendeu ao compatriota.

- Eu não sei o que vai acontecer na próxima temporada. A única coisa que quero é que o Virgil fique aqui. Todo o resto envolve conversas sobre contratos e esse não é o meu trabalho - esclareceu durante entrevista.

Todos os três jogadores em questão possuem contrato até o fim da atual temporada. Não é sabido o motivo, mas o Liverpool não aparenta estar preocupado em renovar seus vínculos no momento, deixando para definir o futuro do trio próximo de seus vencimentos.

Mesmo responsabilizando a parte contratual para a diretoria do Liverpool, Arne Slot sabe que Van Dijk, Salah e Arnold possuem os maiores salários do elenco. De acordo com dados do "Spotrac", o egípcio é o que mais recebe dos Reds, com vencimento anual de 18,2 milhões de libras por ano (R$ 135 milhões).

Van Dijk vem logo atrás, com 11,4 milhões de libras anuais, cerca de R$ 84 milhões. Arnold conclui o pódio com 9,3 milhões de libras (R$ 68 milhões).