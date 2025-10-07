O Barcelona teve um desempenho aquém do esperado em sua última partida antes da pausa para a Data Fifa. A equipe comandada por Hansi Flick foi derrotada por 4 a 1 pelo Sevilla, no último domingo (5), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em confronto válido pela oitava rodada da La Liga. A expressiva derrota provocou reações internas, e o zagueiro titular Pau Cubarsí, um dos destaques do elenco, destacou publicamente a necessidade de maior comprometimento defensivo por parte dos atacantes, apontando a falta de esforço coletivo como um dos fatores determinantes para o resultado negativo.

Hansi Flick assumiu o comando do Barcelona na temporada passada e teve um início meteórico, conquistando a tríplice coroa doméstica — La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Um dos pilares do modelo de jogo do técnico alemão é a pressão constante ao adversário em todo o campo, iniciada pelos atacantes ainda na saída de bola, dentro da área rival. Essa estratégia exige que a última linha defensiva — formada pelos zagueiros — atue avançada, muitas vezes posicionada no meio-campo, o que deixa o setor defensivo exposto e sujeito a contra-ataques. Como consequência, tornou-se comum ver jogadores adversários em posição de impedimento ao tentarem explorar os espaços deixados. A eficácia desse modelo, porém, depende da execução precisa da pressão, o que, na maioria das vezes, permitiu ao Barcelona recuperar a posse de bola próximo ao gol adversário e facilitar a criação de oportunidades.

Foi justamente a falta dessa intensidade que motivou a crítica de Cubarsí após a derrota para o Sevilla, ao apontar a baixa efetividade da pressão exercida pelos atacantes. Na ocasião, o setor ofensivo titular foi composto por Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford e Robert Lewandowski.

— Não começamos com a intensidade que o jogo pedia. Começamos dormindo, e não há desculpas. É coisa nossa, temos que melhorar nas coisas que faltaram. Estas ocasiões começam lá na frente, e tem que começar a pressionar outra vez como na temporada passada. Nós relaxamos, e isso não pode acontecer — disse Cubarsí.

— Nós vamos embora com uma sensação muito ruim. Acho que no primeiro tempo eles passaram por cima da gente. Não fomos a campo com a intensidade que este estádio pede. No segundo tempo melhoramos, mas faltaram detalhes na finalização, e eles não perdoaram — completou.

Imagens da transmissão espanhola flagraram os jogadores do Barça discutindo questões táticas ainda no primeiro tempo, em uma tentativa de ajustar o posicionamento da equipe. Em determinado momento, Ferran, Pedri e Frenkie de Jong aproveitaram uma pausa na partida para buscar um alinhamento dentro de campo, mas a conversa não resultou em mudanças efetivas na organização do time.

Cabe ressaltar que dois dos principais nomes do setor ofensivo do Barcelona estiveram ausentes devido a lesões: Raphinha e Lamine Yamal. Ambos, inclusive, foram oficialmente desconvocados de suas respectivas seleções para os compromissos da Data Fifa de outubro.

