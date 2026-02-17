Início de 2026 de Vini Jr pode ser grande trunfo de Real Madrid na Champions

"Ano novo, vida nova". O ditado clichê, repetido toda virada de ano, raramente é levado a sério. Vini Jr, porém, resolveu fazer dele seu lema para 2026. Embalado desde a chegada do técnico interino Arbeloa, o brasileiro já soma metade das participações em gols que teve em todo o segundo semestre de 2025. Com o craque em alta, o Real Madrid ganha uma arma poderosa para enfrentar o Benfica nos playoffs da Champions League.

A temporada 2025/26 de Vini Jr foi marcada por altos e baixos. O brasileiro começou bem, mas viu seu futebol ser minado por Xabi Alonso. O conflito entre jogador e técnico ganhou camadas, outros atletas se posicionaram, a guerra se tornou pública e a crise no Real Madrid ficou insustentável.

Nesse recorte, Vini Jr viveu um de seus piores momentos no clube. Teve minutos reduzidos, enfrentou má fase em campo e esteve sempre no centro dos holofotes. Sua parceria com Mbappé beneficiou mais o francês do que a si mesmo, e o brasileiro foi ficando cada vez mais perto do segundo plano entre os protagonistas. A confiança se abalou. Cada erro virava julgamento, e com esse fardo, Vini Jr não conseguiu render no primeiro semestre da temporada.

Os números refletem o momento instável. No segundo semestre de 2025, Vini Jr marcou seis gols e deu oito assistências em 31 jogos – 14 participações diretas. Os números não são ruins, mas estão longe do padrão de um jogador eleito o melhor do mundo. Foram 2,8 finalizações por jogo (apenas 1,1 no gol), 2,2 dribles certos por partida e 4,5 duelos ganhos. O aproveitamento em grandes chances era de apenas 13%. A nota Sofascore de 7,17 ficou abaixo do esperado para quem havia estabelecido um patamar tão alto.

A virada de chave em 2026

O ano começou conturbado para o Real Madrid. A equipe foi derrotada pelo Barcelona na Supercopa da Espanha, e a crise interna estourou. Xabi Alonso foi demitido, e Arbeloa assumiu interinamente. Foi aí que outro ditado entrou em cena: "há males que vêm para o bem".

Com Arbeloa, o protagonismo voltou para as mãos de Vini Jr. O brasileiro, ao lado de Mbappé, se tornou novamente o rosto do ataque. E quando o francês desfalcou a equipe em alguns jogos, Vini Jr mostrou que ainda tem força e influência para tomar as rédeas do time.

Em 2026, Vini Jr disputou dez jogos, todos como titular. Marcou cinco gols e deu duas assistências – sete participações diretas, metade do que havia feito em todo o segundo semestre de 2025. Os números impressionam: precisa de apenas 124 minutos para participar de um gol, contra 166 no período anterior. Suas médias subiram para três finalizações por jogo (1,2 no gol), 2,5 dribles certos, dois passes decisivos e 5,7 duelos ganhos. O aproveitamento em grandes chances saltou para 38%. A nota Sofascore foi a 7,64, bem mais próxima do "padrão Vini Jr".

Vini Jr cobra pênalti na vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Apesar da boa fase do camisa 7, o Real Madrid ainda está longe de ser uma equipe confiável. O time caiu para os playoffs da Champions League após ficar no G-8, e o Benfica será o adversário – o mesmo algoz que tirou os merengues das oitavas na temporada passada.

Arbeloa, ainda inexperiente no cargo, precisa se provar para garantir a permanência. O time precisa mostrar que consegue aproveitar o bom momento de Vini Jr para engrenar de vez na temporada. E o brasileiro terá a chance de provar que sua fase não é passageira, mas sim um retorno ao protagonismo que o consagrou como o melhor do mundo – mesmo ao lado de Mbappé.

