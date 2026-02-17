Em meio a crise interna, PSG encara decisão na Champions após início turbulento em 2026

Em meio a crise interna, o PSG encara um jogo decisivo contra o Mônaco em busca de uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Além dos resultados ruins e um início turbulento em 2026, os protagonistas não parecem falar a mesma língua nos últimos dias.

Na última rodada da Ligue 1, o PSG sofreu uma dura derrota por 3 a 1 para o Rennes, o que desencadeou em diversas polêmicas e em um clima desagradável. Craque da equipe e atual Bola de Ouro, Ousmane Dembélé deu uma declaração forte e reclamou de seus companheiros.

- Precisamos mostrar mais vontade, precisamos jogar pelo Paris Saint-Germain, porque se jogarmos sozinhos em campo, não vai funcionar. Não vamos ganhar os títulos que queremos. No ano passado, pensávamos no clube antes de pensarmos em nós mesmos. Acho que precisamos reencontrar isso, principalmente neste tipo de jogo; estamos na segunda metade da temporada. O PSG tem que vir em primeiro lugar, não os jogadores individualmente. Temos que jogar pelo clube antes de jogarmos por nós mesmos.

A forte declaração dada por Dembélé foi rebatida por Luis Enrique durante coletiva de imprensa após a derrota do PSG para o Rennes. O treinador não gostou do que foi dito pelo jogador francês e afirmou que as palavras do camisa 10 tinham pouco valor.

- As declarações dos jogadores no final da partida não valem nada. Absolutamente nada. Nem as declarações dos treinadores, mas as dos jogadores, absolutamente não valem nada. Não vou responder a nenhuma pergunta de um jogador, nenhuma resposta de um jogador. Nunca permitirei que nenhum jogador esteja acima do clube. Então, isso está claro. O responsável pela equipe sou eu. Não permitirei que nenhum jogador pense que é mais importante que o clube. Ninguém está acima do clube, nem eu, nem o diretor esportivo, nem o presidente. Portanto, essas declarações não valem nada.

Duas das principais lideranças do PSG na última temporada, Dembélé e Luis Enrique exemplificam o ruído que existe dentro do elenco. E essas questões têm influenciado no desempenho da equipe dentro de campo e nos resultados abaixo do esperado até o momento.

PSG tem início turbulento em 2026 na França e na Champions

Além da exposição de uma crise, o PSG também tem um início de 2026 muito turbulento em termos esportivos. Dentro de campo, a equipe de Luis Enrique foi eliminada de forma precoce na Copa da França e amarga apenas a vice-liderança da Ligue 1 faltando 12 jogos para o fim da competição.

Em janeiro, o PSG chegou até a conquistar o título da Supercopa da França, mas com um desempenho para lá de questionável. A equipe perdia o confronto para o Olympique de Marseille até os 49 minutos do segundo tempo em que Gonçalo Ramos apareceu para marcar o gol do empate e levar a decisão para a prorrogação. No fim, os comandados de Luis Enrique levaram a melhor nos pênaltis.

Na Champions League, o PSG fez uma campanha irregular e não conseguiu vencer nenhum dos últimos três jogos. Com isso, o time ficou apenas na 11ª colocação da fase de liga e encara um duelo complicado contra o Mônaco, que vem de vitória no Campeonato Francês e ocupa a 8ª colocação da Ligue 1, mas com apenas três pontos de desvantagem para o Lille, que está no 5º lugar.

Confronto pelo Campeonato Francês

Na atual temporada, PSG e Mônaco já se enfrentaram pelo 1º turno do Campeonato Francês, no Estádio Luís II. Na ocasião, a equipe de Luis Enrique foi derrotada por 1 a 0 mesmo atuando com um jogador a mais em campo por mais de 10 minutos.

Nesta terça-feira (17), o Mônaco recebe o PSG pela segunda vez na temporada, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. E também será o primeiro de três duelos que os times farão em um espaço de 20 dias para apimentar ainda mais a rivalidade.

Técnico do PSG, Luis Enrique durante a partida contra o Mônaco, pela Ligue 1 (Foto: Valery Hache/AFP)

