Ramadã: entenda como a Arábia Saudita concilia o mês sagrado do islã com a rotina dos jogadores

O Ramadã é o período mais sagrado para os muçulmanos. Durante cerca de 30 dias, que variam de data a cada ano por serem baseadas no calendário lunar, eles se dedicam ao jejum, oração e caridade. Além disso, entre o nascer e o pôr do sol, as pessoas que seguem o islamismo se abstêm de comer, beber, fumar, ter relações sexuais, entre outras coisas. Em 2026, este período tem início nesta terça-feira, 17 de fevereiro, e se encerra no dia 19 de março.

Mas como o Ramadã interfere diretamente na rotina de jogadores profissionais durante este período? Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro brasileiro Andrei Girotto, que mora na Arábia Saudita há três anos e joga pelo Al-Taawoun, contou como funciona esta data no futebol local, que vai desde mudanças em treinos e jogos até horários de sono e alimentação.

Jogadores renomados como Karim Benzema e Mohamed Salah seguem as práticas do Ramadã. Por outro lado, estrangeiros não precisam seguir em questão de alimentação, por exemplo. Mas a rotina profissional muda, já que o país como um todo tem regras a serem seguidas. Para os muçulmanos, o Ramadã vai muito além da abstinência, pois é uma época também de reflexão e leitura do Alcorão (livro sagrado do islã).

- Nesse período a gente segue os nossos costumes, nossa religião... a gente não é obrigado a fazer o que eles fazem em um Ramadã, mas a gente se adapta a todo horário dos treinos, que começam a passar para às 21h, 22h, e acaba perto das 23h30, 0h. Então, até chegar em casa, dormir, muda bastante a rotina, mas a gente faz adaptações durante esse mês - contou Andrei Girotto.

O zagueiro, que ficou por seis anos no futebol francês e atuou ao lado de muçulmanos, relatou as diferenças e também conflitos que alguns passaram por trabalharem em um país em que não segue a religião.

- Lá a rotina não muda. Os treinos continuam pela manhã, pela tarde e eles (jogadores muçulmanos) têm que fazer o Ramadã durante o dia, então eles ficam em jejum e nem sequer bebem água, é bem complicado. Na Europa, já vi treinador falando que se o jogador fizer o Ramadã, não joga. Essas questões religiosas tem bastante impacto e, às vezes, até no decorrer da carreira - revelou.

- Aqui na Arábia, não. Eles vão dormir às 6h ou 7h, dependendo de quando o sol nasce. Então, durante a madrugada, eles estão acordados comendo, bebendo... Muitos acordam ali próximo ao horário do sol se pôr, e daí eles já podem se alimentar novamente. A gente se adapta, não tem problema. É o mês em que eles fazem jejum e seguir uma rotina um pouco diferente, ter um hábito mais noturno - explicou o brasileiro.

Andrei Girotto em ação pelo Al-Taawoun (Foto: arquivo pessoal)

Ramadã e o futebol

- É diferente da Europa, como aqui já é tudo adaptado, o jogo acontece normal, só que mais tarde. Já na Europa, não, o jogo às vezes é à tarde. Eu já joguei com muitos muçulmanos que quando o jogo começou e o sol ainda estava presente, eles estavam em jejum. Aí deu o tempo (fim do jejum), deu uma pausa ali no jogo, ele vai lá e começa a tomar água, geralmente toma um suco com bastante açúcar, que é um suco tradicional deles, bem calórico para poder já ganhar força. Às vezes, no intervalo já comem alguma coisa...

Outras mudanças durante o Ramadã

- Aqui nas concentrações, recebemos a comida no quarto, não comemo em grupo. Café da manhã, às vezes, alguns hotéis têm uma salinha específica pra quem não é muçulmano. Daí você pode tomar seu café um pouco mais reservado sem que os muçulmanos vejam. Acho que o pior nesta época é isso, comer e beber enquanto eles estão de jejum.

- O nosso sono também muda, pois normalmente eu durmo mais cedo, e no Ramadã a gente vai dormir ali por 1h da manhã. Eu tenho o hábito de acordar cedo, aí já dificulta um pouco mais também. Mas procuramos nos adaptar. Acho que não influencia diretamente no desempenho em campo.

- A alimentação para quem não é muçulmano, segue igual, já que eu como nos horários que são corretos pra mim. Acho que muda depois do pôr do sol, quando todos vão jantar juntos e daí tem um pouco mais de fartura, sabe? Tem aquele haruf, que é o famoso cordeiro e geralmente todos comemos juntos no chão.

Muçulmanos gostam de celebrar

- Eles gostam de celebrar, de comer junto, de mostrar a fartura na comida. Tem muitos que deixam comida no prato e tal. Eu já questionei isso. Perguntei o motivo de não comerem tudo que colocam no prato, que é um costume brasileiro. Mas eles costumam falar que é pra demonstrar fartura. Então tem algumas coisas diferentes.

Questionado se os muçulmanos entendem como falta de respeito jogadores de outras nacionalidades não seguirem o Ramadã, Andrei disse que é difícil responder, mas acredita que eles "respeitam (as decisões), mas não acham correto".

- Eu acho que eles se respeitam de certa forma, mas não acham certo. Por exemplo, o Natal pra gente, que é uma data festiva, eles não falam pra gente um "Feliz Natal". Então tem esse respeito, mas eles não querem se envolver porque acham que é um pecado para eles. É uma cultura completamente diferente da dele, eu entendo, mas eles são mais no extremo - explicou o zagueiro.

Karim Benzema é exemplo de força no Ramadã

O jogador, que atualmente está no Al-Hilal, é um praticante do islamismo e adere ao jejum do Ramadã, provando ser possível manter o alto desempenho no futebol durante este período, na época em que defendia o Real Madrid, da Espanha.

O atacante teve oito jogos durante o mês sagrado em 2022, marcando 12 gols, incluindo um hat-trick decisivo para classificar o time merengue às quartas de final da Champions League daquele ano. Em 2023, novamente durante o Ramadã, Benzema marcou três gols em duas partidas consecutivas pelo clube espanhol, sendo um contra o Valladolid, pela LaLiga, e o outro sobre o Barcelona no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei.

Alguns jogadores que seguem as práticas do Ramadã

⚽ Karim Benzema - Al-Hilal

⚽ Mohamed Salah - Liverpool

⚽ Sadio Mané - Al-Nassr

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Antonio Rüdiger - Real Madrid

⚽ Riyad Mahrez - Al-Ahli

⚽ Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain

⚽ Ilkay Güngodan - Galatasaray

⚽ N'Golo Kanté - Fenerbahçe

⚽ Arda Güler - Real Madrid



