Barcelona deve descartar zagueiro do elenco principal

O Barcelona deve tomar uma decisão sobre o elenco nas próximas semanas. Segundo o diretor esportivo Deco, o zagueiro Andreas Christensen deve ser negociado com outro clube durante a janela de transferências do verão europeu.

continua após a publicidade

➡️ Barcelona se aproxima de fechar com 'substituto' de Yamal

O luso-brasileiro declarou que a posição de defensor central está lotada, com cinco jogadores: Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Eric García e o dinamarquês. Como o contrato de Christensen se encerra ao final do primeiro semestre de 2026, e a partir de janeiro o atleta já poderá assinar um pré-contrato com outros times, a diretoria deve forçar uma venda para lucrar com sua saída.

Andreas chegou ao Barcelona em julho de 2022, sem custos após rescindir contrato de maneira amigável com o Chelsea. Entretanto, não conseguiu se firmar como titular nem sob o comando de Xavi nem com Hansi Flick, se tornando um reserva de luxo para o setor defensivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

🔢 Números de Christensen com a camisa do Barcelona

⚽ 80 jogos

🥅 4 gols

📤 3 assistências

✅ 53 vitórias

🟰 11 empates

❌ 16 derrotas

🏆 Títulos: La Liga de 2022/23 e 2024/25; Copa do Rei de 2024/25; Supercopa da Espanha de 2023 e 2025

continua após a publicidade

Christensen em ação pelo Barcelona (Foto: Marco Bertorello/AFP)

🛒 Barcelona mira reforços no elenco para 2025/26

Sem a obrigatoriedade de dar atenção à defesa, a diretoria deve mirar contratações para o setor ofensivo. Nico Williams, do Athletic Bilbao, é o principal alvo e já deu sinal verde para a transferência. A diretoria blaugrana agora está em tratativas diretas com os bascos, e se reunirá nos próximos dias para resolver a questão da multa rescisória, avaliada em 62 milhões de euros (quase R$ 400 milhões na cotação atual). Roony Bardghji, ponta-direita do Copenhague, também está perto de um acordo para se juntar e fazer sombra a Lamine Yamal.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.