Lamine Yamal, atacante do Barcelona, é sensação em cada lugar que pisa. Seja em Montjuïc, em campos da Espanha e de outros lugares da Europa, o diamante de La Masía é extremamente badalado. Mas nem só de futebol vive a joia blaugrana.

Na tarde de sexta-feira (14), o ponta-direita marcou presença em um evento da empresa de luta-livre World Wrestling Entertainment (WWE). A companhia está realizando tour pela Europa, e no dia tradicional do show denominado SmackDown, foi vista de perto pelos olhos do jovem craque espanhol.

Yamal concedeu fotos a algumas das principais estrelas da WWE, como Drew McIntyre e o atual campeão mundial Cody Rhodes. Paul "Triple H" Levesque, atual diretor de conteúdo da empresa e 14 vezes detentor do cinturão principal, também tietou o atacante e publicou uma foto em suas redes sociais, com a legenda: "O futuro do Barcelona está em boas mãos. Curta o show, Lamine Yamal!".

Lamine Yamal posa para foto com Paul "Triple H" Levesque, astro da WWE (Foto: Reprodução / Instagram)

Além da badalação nos bastidores do SmackDown, Lamine compareceu às arquibancadas da Olimpic Arena, na cidade de Badalona. O atleta sentou-se na fileira atrás da mesa dos comentaristas, composta por Joe Tessitore e Wade Barrett, e acompanhou aos combates do show.

💎 Lamine Yamal é esperança do Barcelona em dérbi

Horas antes, na parte da manhã, o jovem craque participou normalmente da sessão de treinos comandada por Hansi Flick, visando ao importante compromisso deste final de semana. O Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid no Riyadh Air Metropolitano no domingo (16), às 17h (de Brasília), em confronto direto pela liderança de La Liga.