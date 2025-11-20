menu hamburguer
Astro da Liga Saudita atrai interesse de clubes da Premier League

Tottenham e Everton querem atacante campeão da Champions League Asiática

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
13:35
Al-Ahli conquistou a Supercopa Saudita sobre o Al-Nassr
imagem cameraAl-Ahli conquistou a Supercopa Saudita sobre o Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Ahli)
A Liga Saudita está recheada de grandes jogadores e um deles está despertando interesse da Premier League. De acordo com o portal "TEAMtalk", Tottenham e Everton estão dispostos a contratar o atacante Ivan Toney, artilheiro do Al-Ahli e campeão da última edição da Champions League Asiática.

Um dos jogadores mais valorizados da Arábia Saudita, Ivan Toney estaria disposto a aceitar uma grande redução salarial para voltar à Premier League já na janela de janeiro. Assim, o atacante está nos radares de Everton e Tottenham, clubes que buscam um novo artilheiro para alavancar suas temporadas. O principal motivo para que Toney queira retornar à Inglaterra é o objetivo de voltar à seleção, agora sob comando de Thomas Tuchel, e garantir seu lugar na Copa do Mundo de 2026.

Aos 29 anos, Ivan Toney está avaliado em 25 milhões de euros (R$ 153,7 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt", valor que se mostra acessível para uma janela de meio de temporada. Em sua experiência na Inglaterra, o atacante teve grande destaque no Brentford, totalizando 72 gols e 23 assistências nas 141 partidas que disputou, histórico que despertou o interesse do Al-Ahli.

Ivan Toney - Brentford
Ex-Brentford, Ivan Toney pode retornar à Premier League em janeiro (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Toney é o destaque do Al-Ahli

Em sua segunda temporada na Arábia Saudita, Ivan Toney possui números bastante relevantes no Al-Ahli, com 41 gols e oito assistências nas 59 partidas que disputou até então. Na última temporada, por exemplo, o inglês foi o vice-artilheiro da Saudi Pro League, atrás apenas de Cristiano Ronaldo. Em 2025/26, apesar da oscilação de sua equipe, Toney já balançou as redes 11 vezes em 15 jogos, oq ue justifica o interesse da Premier League.

