A contribuição é da casa do bilhão. Ou dos bilhões. A Premier League e seus clubes adicionaram £ 9,8 bilhões à economia do Reino Unido na temporada 2023/24 - a penúltima já encerrada -, segundo avaliação feita pela consultora financeira Ernst & Young. O valor, equivalente a R$ 68,16 bilhões na cotação atual, representa um crescimento de 21% em relação a 2021/22 e consolida o campeonato como um dos setores esportivos de maior impacto econômico do país. A publicação original é do site da própria liga.

O estudo aponta também que o ecossistema da Premier League manteve mais de 100 mil empregos de tempo integral e gerou £ 4,4 bilhões em impostos no período, sendo £ 2,1 bilhões decorrentes de jogadores e funcionários. Estes recursos são direcionados ao financiamento de serviços públicos no Reino Unido. Richard Masters, CEO da liga, se mostrou orgulhoso.

- Os clubes da Premier League têm orgulho de estar enraizados em suas comunidades. À medida em que a liga continua a crescer, isso os ajuda a investir mais em sua equipe, instalações e programas locais que apoiam milhões de pessoas. A liga gera um valor econômico significativo para o Reino Unido e promove uma imagem positiva do país globalmente - analisou o dirigente.

Por sua vez, o economista-chefe da EY no Reino Unido, Peter Arnold, destacou a importância da Premier League para a Grã-Bretanha.

- A Premier League continua sendo uma história de sucesso para a economia do Reino Unido, gerando bilhões em GVA e impostos. A popularidade da Liga dentro e fora do país cria empregos e atrai investimento estrangeiro, além de servir como fonte de soft power no cenário mundial - concluiu.