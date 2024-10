Aston Villa dá aula de defesa e vence Bayern de Munique na Champions League

Jogadores do Aston Villa comemoram gol diante do Bayern de Munique na Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 18:06 • Birmingham (ING)

O Aston Villa (Inglaterra) venceu o Bayern de Munique (Alemanha) por 1 a 0 no Villa Park, em Birmingham (Inglaterra), nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada da fase de liga da Uefa Champions League. O gol do jogo foi marcado por Jhon Durán. Este resultado coloca o clube inglês na sexta posição da tabela, com seis pontos (duas vitórias) em dois jogos. A equipe bávara, por sua vez, conhece a sua primeira derrota na competição e fica apenas na 14ª posição, com três pontos conquistados.

Como foi o jogo

O primeiro tempo do jogo foi marcado pelo equilíbrio. O Bayern de Munique até tentou se impor fora de casa, mas o Aston Villa soube se segurar na defesa e esperar o momento certo de sair para o jogo. Prova disso foi o gol marcado por Pau Torres aos 22 minutos do primeiro tempo, em sobra de bola parada, anulado por impedimento. Após este lance, as duas equipes alternaram momentos de controle do jogo.

Na segunda etapa, entretanto, o que se viu foi uma aula defensiva do time inglês, que não deixou espaço para a criação dos bávaros. Mesmo sem a posse de bola, o Aston Villa tinha controle total do jogo através da imposição da sua defesa. O gol que garantiu a vitória para a equipe de Birmingham foi marcado aos 34 do segundo tempo: Pau Torres lançou Durán nas costas da defesa do Bayern, e o colombiano finalizou de primeira, para encobrir Neuer e fechar o placar.

Vale destacar o último lance do jogo, no qual o goleiro Dibu Martínez, titular da seleção da Argentina e conhecido pelas defesas decisivas, salvou o Aston Villa do empate no momento de maior pressão do Bayern no jogo.

O que vem pela frente

O Bayern de Munique volta a campo no domingo (6), às 12h20 (hora de Brasília) para enfrentar o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. O Aston Villa, por sua vez, recebe o Manchester United no mesmo dia, às 10h (horário de Brasília), pela Premier League.

Gnabry lamenta chande perdida na vitória do Aston Villa sobre o Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Darren Staples / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ASTON VILLA 1x0 BAYERN DE MUNIQUE

2ª RODADA - FASE DE LIGA - UEFA CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 2 de outubro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham (Inglaterra)

🥅 Gols: Jhon Durán (34'/2ºT) para o Aston Villa

🟨 Cartões amarelos: Maatsen (46'/2ºT), Diego Carlos (49'/2ºT) e Jhon Durán (49'/2ºT) para o Aston Villa; Upamecano (21'/1ºT) e Serge Gnabry (21'/2ºT) para o Bayern de Munique

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres e Lucas Digne; Amadou Onana (Barkley, aos 15'/2ºT), Youri Tielemans e Morgan Rogers; Jaden Philogene-Bidace, Jacob Ramsey (Bailey, aos 27'/1ºT; depois Maatsen, aos 15'/2ºT) e Ollie Watkins (Durán, aos 25'/2ºT)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Konrad Laimer (Tel, aos 41'/2ºT), Dayot Upamecano, Min-jae Kim (Goretzka, aos 41'/2ºT) e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović (Palhinha, aos 26'/2ºT) e Michael Olise (Sané, aos 16'/2ºT); Serge Gnabry, Kingsley Coman (Musiala, no intervalo) e Harry Kane.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Radu Petrescu (ROM)

🚩 Assistentes: Radu Ghinguleac (ROM) e Mircea Mihail Grigoriu (ROM)

4️⃣ Quarto árbitro: Marcel Birsan (ROM)

🖥️ VAR: Rob Dieperink (HOL)