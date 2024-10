Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 10:53 • Londres (ING)

Cole Palmer vive um 2024 iluminado. O meio-campista do Chelsea brilhou no último final de semana, marcando quatro gols no triunfo sobre o Brighton, pela Premier League, e deu sequência a um momento positivo em sua carreira.

➡️ Atlético x Real: Governo da Espanha promete dura punição após polêmica em clássico

O poker anotado no confronto conferiu ao inglês o recorde de maior número de gols marcados antes do intervalo em um jogo na história da competição. Desde sua chegada aos Blues, no verão europeu de 2023, o "Gelado" é o segundo jogador com mais participações em gols no mundo.

Palmer está à frente de nomes como Haaland, Mbappé e Vini Jr, que concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo. Apenas Harry Kane, do Bayern de Munique, está à frente do central no ranking. Confira os números:

1️⃣ Harry Kane: 38 gols + 11 assistências = 49 participações em gols

2️⃣ Cole Palmer: 28 gols + 15 assistências = 43 participações em gols

3️⃣ Erling Haaland: 34 gols + 5 assistências = 39 participações em gols

4️⃣ Kylian Mbappé: 29 gols + 8 assistências = 37 participações em gols

5️⃣ Ollie Watkins: 23 gols + 13 assistências = 36 participações em gols

6️⃣ Robert Lewandowski: 25 gols + 9 assistências = 34 participações em gols

7️⃣ Mohamed Salah: 21 gols + 12 assistências = 33 participações em gols

1️⃣6️⃣ Vinícius Jr: 17 gols e 9 assistências = 26 participações em gols

3️⃣9️⃣ Jude Bellingham: 15 gols e 6 assistências = 21 participações em gols

Nas redes sociais, torcedores do clube londrino rasgaram elogios a Cole e o definiram como "melhor jogador do mundo". Enzo Maresca, comandante do Chelsea, optou por elogiar outra característica de seu jogador.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Marcar gols, dar assistências, ser o melhor jogador da Premier League... nada disso muda quem ele é. Ele é um homem simples, um cara humilde, e creio que isso é o mais importante - falou o técnico italiano.

Palmer não foi inscrito na fase de liga da Conference League, dando prioridade aos jogos do Campeonato Inglês. Por isso, só voltará à ação no domingo (6), quando os Blues recebem o Nottingham Forest em Stamford Bridge, às 10h (de Brasília).

Cole Palmer é o vice-artilheiro da Premier League 2024-25, com seis gols (Foto: Glyn KIRK / AFP)