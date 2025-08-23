Atitude de Wesley, ex-Flamengo, viraliza na Europa: ‘Parece demais’

Uma atitude de Wesley, ex-Flamengo, viralizou muito na Europa depois da partida dele contra o Bologna, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O lateral direito da Roma fez o gol da vitória e teve seu nome muito comentado nas redes sociais.

A estreia de Wesley, ex-Flamengo, no Campeonato Italiano, com certeza será motivo de orgulho para o brasileiro. Aos 8 minutos do segundo tempo, depois de um bate rebate, ele chutou fraquinho e viu a bola morrer no cantinho do gol.

Depois do gol que sacramentou a vitória da Roma contra o Bologna, no Estádio Olimpico, Wesley, ex-Flamengo, beijou o escudo do time italiano, algo incomum na Europa. A atitude viralizou no Velho Continente.

Wesley, ex-Flamengo, em estreia pela Roma (Foto: Divulgação/Roma)

Veja gol e reação dos europeus após atitude de Wesley, ex-Flamengo

"Gol e beijo, #Wesley se apresenta da melhor forma possível no Olímpico."

"Ah, Wesley, você está aqui há um mês, beijar a camisa parece demais para mim!"

"aquele beijinho ali no dia 0 dele"

Desempenho pela Roma

O lateral direito Wesley, ex-Flamengo, marcou o gol da vitória da Roma em cima do Bologna na primeira rodada do Campeonato Italiano. Mesmo com o tento, o desempenho do lateral tem sido questionado pela imprensa e principalmente pelos torcedores.

Titular absoluto da equipe, a adaptação do jovem não tem sido tão fácil. O torneio é conhecido pela competitividade, mas o físico avantajado do jogador não tem sido a questão. Os torcedores alegam 'dificuldades técnicas' na avaliação do jogador.

Apesar de ter feito sua estreia no Campeonato Italiano hoje, Wesley, ex-Flamengo, foi titular em quase todos os jogos de pré-temporada. Das 7 partidas da Roma, ele jogou em 6. Escalado como ala em um esquema com cinco defensores, o brasileiro tem sido bastante ofensivo, como era no Rubro-Negro.

O gol marcado neste sábado (23) pode significar um novo começo no Velho Continente, e a comemoração beijando o escudo, quem sabe, pode aliviar um pouco a pressão que vem das arquibancadas.