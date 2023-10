— Todo mundo sabe que queríamos Declan Rice no Manchester City, poderíamos escalá-lo quando Rodri não estivesse disponível. Mas no fim, o Arsenal foi mais incisivo e queria ele mais do que nós. Nós não conseguimos pagar por ele, talvez desse certo se o preço fosse menor. Normalmente quando o Manchester City gasta esta quantia de dinheiro, é considerado loucura. Quando os outros o fazem, são chamados de espertos — afirmou Guardiola.