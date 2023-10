O atacante capixaba Álvaro Oliveira voltou a ser decisivo e ajudou a sua equipe, o Al Bataeh, a voltar a vencer na UAE Pro League, a primeira divisão dos Emirados Árabes. O time do brasileiro venceu o Khor Fakkan, em partida válida pela quinta rodada da competição e venceu por 3 a 1. Álvaro foi o autor do primeiro gol do jogo. De pênalti, o centroavante deixou a sua marca e abriu o caminho da vitória. Após a partida, o Capixaba celebrou a vitória e o gol marcado.