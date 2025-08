A janela de transferências pode trazer uma nova proposta quase irrecusável para o Barcelona. O Manchester United quer contratar Fermín López e, segundo a imprensa espanhola, está disposto a apresentar uma oferta superior a 70 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) pela joia de La Masia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A proposta do Manchester United

Precisando remodelar seu elenco, o Manchester United vê em Fermín o jogador ideal para o projeto do técnico Ruben Amorim, por seu estilo e capacidade de chegar ao ataque. Para convencer o jogador, o clube inglês estaria disposto a praticamente dobrar seu salário. O interesse não é novo e a boa relação entre os clubes, estabelecida na negociação por Rashford, facilita as conversas.

continua após a publicidade

Fermín López comemora gol pelo Barcelona em La Liga (Foto: Reprodução)

O debate interno no Barcelona

A proposta do United gerou um debate na diretoria do Barcelona. Vender um jogador vindo da base é sempre uma medida impopular, mas a oferta de mais de 70 milhões de euros é vista como uma "oportunidade histórica" pelo alto valor de mercado.

O técnico Hansi Flick gosta do jogador e o considera um exemplo do sucesso de La Masia. No entanto, o treinador reconhece que há um excesso de atletas para o meio-campo e, por isso, não se oporia à venda, contanto que a proposta seja altíssima.

continua após a publicidade

No fim, a palavra final será do próprio jogador. No início da janela, Fermín deixou claro que seu desejo era permanecer no Barcelona e já recusou propostas de clubes como Chelsea e Arsenal. Agora, terá que colocar na balança a permanência em seu clube do coração, onde a competição por uma vaga de titular é maior, ou aceitar uma proposta irrecusável para ser um dos protagonistas em um gigante da Premier League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.