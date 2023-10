O Granada recebe o Barcelona neste domingo (8) no Estádio Nuevo Los Cármenes, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela 9ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol). O time da casa é o penúltimo colocado na tabela, com apenas cinco pontos, enquanto os culés, com 20 pontos, ocupam o 3º lugar.