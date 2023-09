Durante uma live em suas redes sociais, o volante Arturo Vidal fez duras críticas ao técnico Erik ten Hag, do Manchester United. O chileno, hoje no Athletico-PR, reprovou a atitude do treinador holandês devido aos problemas que o mesmo teve com Cristiano Ronaldo no fim do ano passado, e aproveitou a oportunidade para alfinetar Jorge Sampaoli.