Neymar Jr. teria pedido à diretoria do Al-Hilal, da Arábia Saudita, a demissão do treinador Jorge Jesus. De acordo com informações do jornal espanhol Sport, o jogador brasileiro e o técnico português teriam se desentendido após o empate em 1 a 1 diante do Navbahor Namangan, do Uzbequistão, na estreia pela Liga dos Campeões da Ásia, no dia 18 de setembro.