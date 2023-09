Revelado pelo River Plate, Enzo Fernández "explodiu" para o futebol na Copa do Mundo do Qatar. O meio-campista, que na época atuava no Benfica, foi eleito a Revelação do torneio da Fifa, conquistado pela Argentina, e o Chelsea pagou 121 milhões de euros em sua contratação, se tornando a segunda maior transferência da história da Premier League, atrás apenas do companheiro de time Moisés Caicedo, contratado também pelo Chelsea por 133 milhões de euros.