Novo treinador do Manchester United se declara: ‘Estou onde deveria estar’

Rúben Amorim não parece ter se arrependido da decisão de se juntar ao Manchester United. Em uma semana de trabalho, o comandante português deu uma entrevista de apresentação ao canal oficial dos Red Devils e não escondeu o orgulho das novas cores. A estreia do lusitano está marcada para o dia 24 de novembro, na partida contra o Ipswich Town, fora de casa.

— Estou muito, muito orgulhoso de ser um treinador do Manchester United, então é incrível. É uma verdadeira honra estar aqui. Estou realmente animado e bem relaxado, sabe. Acho que estou onde deveria estar. Esse é o sentimento.

Após liderar o Sporting às glórias no futebol português, Amorim ganhou destaque como um dos treinadores mais promissores do Velho Continente. O salto para uma liga mais competitiva, como a Premier League, era esperado, porém, o desafio escolhido pode ter surpreendido alguns. Apesar de gigante no cenário continental, o Manchester United vive uma fase nebulosa, com muito dinheiro investido e pouco retorno em campo.

O desafio do português, inicialmente, será o de não repetir o mesmo destino da era Erik ten Hag no Old Trafford. A pressão existe, e mesmo que o contexto não seja dos mais favoráveis, Amorim deixou claro que não chega afetado.

— Isso é muito engraçado porque me sinto muito relaxado. Talvez porque não seja dia de jogo, quando temos um jogo eu sou um cara diferente, mas eu realmente não sinto o peso - disse o comandante.

Rúben Amorim, novo treinador do Manchester United (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

Amorim chega após a saída de Ruud Van Nistelrooy, interino do clube. O holandês, ídolo do Manchester United, se despediu de forma oficial nesta sexta-feira (15).

— A todos no Manchester United, em particular às pessoas dos bastidores, os jogadores e treinadores. Quero agradecer do fundo do coração por todo o esforço e apoio de vocês. Foi um privilégio e honra representar o clube como jogador, técnico e gerente, e sempre guardarei com carinho as memórias que construímos juntos. O clube sempre terá um lugar especial no meu coração, e eu espero que haja mais dias de glória em Old Trafford em breve. Não apenas porque quero que o clube se saia bem, mas porque todos vocês merecem isso. Tudo de bom e se cuidem

