Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 13:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Manchester United tem interesse na contratação de Lorran, de 18 anos, do Flamengo. Para isso, o clube propõe uma troca por Antony, de 24 anos. A informação foi divulgada pelo portal "TBR Football", que ressaltou a possibilidade dos Red Devils apresentarem uma oferta em janeiro de 2025, na janela de transferências de inverno da Europa.

Possível moeda de troca na negociação entre os dois clubes, Antony foi contratado pelo Manchester United em 2022, por 100 milhões de euros (cerca de R$ 512 milhões na cotação da época), sendo uma das transferências mais caras da história do futebol mundial. Após duas temporadas, o brasileiro não teve continuidade no time titular, com 87 jogos disputados, 12 gols e cinco assistências.

A fase de maior destaque da carreira do Antony foi pelo Ajax, onde disputou 82 partidas, com 24 bolas na rede e 22 passes para gol. No Brasil, o jogador foi formado nas categorias de base do São Paulo, clube com o qual foi campeão da Copinha, em 2019.

O nome de Antony virou tópico por conta do interesse do Manchester United em Lorran, meio-campista do Flamengo. O jovem é destaque do Rubro-Negro desde os tempos de base e foi peça importante na rotação do elenco em 2024. Pelo clube, são 30 jogos, com dois gols e três assistências.

De acordo com o "TBR Football", Lorran sonha com a possibilidade de atuar na Premier League, liga nacional da Inglaterra, onde o Manchester United participa. Por sua vez, o Flamengo só aceitaria negociá-lo em um acordo por dinheiro, segundo o mesmo veículo.

