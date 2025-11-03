Artilharia da Europa: veja como está a briga pela Chuteira de Ouro

A briga pela Chuteira de Ouro europeia está acirrada e grandes nomes já se credenciam como sérios postulantes a assegurar o prêmio ao fim da atual temporada, como Erling Haaland, Kylian Mbappé - atual vencedor - e Harry Kane. Porém, quem lidera a disputa é um atacante da primeira divisão da Letônia.

Darko Lemajic, atacante sérvio do Rigas FS, da Letônia, é quem lidera a lista, com 28 gols. Haaland e Mbappé estão com 13 tentos marcados na Premier League e La Liga, respectivamente, e aparecem logo na sequência, com apenas dois pontos de distância para Lemajic.

A pontuação para o prêmio possui pesos diferentes de acordo com a liga. Neste caso, nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), um gol tem peso dois. Enquanto que ligas de menor escalão, como da Letônia, tem peso um. A partir disso, Haaland, Mbappé e Harry Kane, que é o quinto na lista geral, aparecem como grande ameaças ao atacante sérvio. Vale lembrar que apenas gols nos campeonatos nacionais entram contagem.

Atual vencedor da Chuteira de Ouro, Kylian Mbappé cobra pênalti para abrir o placar para o Real Madrid contra o Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Confira o ranking da Chuteira de Ouro:

1 . Darko Lemajic, FC Rigas FS - 28 pontos (28 gols) 2 . Erling Haaland, do Manchester City – 26 pontos (13 gols) 3 . Kylian Mbappé, do Real Madrid – 26 pontos (13 gols) 4 . Klaemint Olsen, do NSÍ Runavík - 26 pontos (26 gols) 5 . Harry Kane, do Bayern de Munique - 24 pontos (12 gols)

