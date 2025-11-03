Artilharia da Europa: veja como está a briga pela Chuteira de Ouro
Haaland, Mbappé e Kane estão no primeiro pelotão, mas estão atrás de surpresa
A briga pela Chuteira de Ouro europeia está acirrada e grandes nomes já se credenciam como sérios postulantes a assegurar o prêmio ao fim da atual temporada, como Erling Haaland, Kylian Mbappé - atual vencedor - e Harry Kane. Porém, quem lidera a disputa é um atacante da primeira divisão da Letônia.
Darko Lemajic, atacante sérvio do Rigas FS, da Letônia, é quem lidera a lista, com 28 gols. Haaland e Mbappé estão com 13 tentos marcados na Premier League e La Liga, respectivamente, e aparecem logo na sequência, com apenas dois pontos de distância para Lemajic.
A pontuação para o prêmio possui pesos diferentes de acordo com a liga. Neste caso, nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), um gol tem peso dois. Enquanto que ligas de menor escalão, como da Letônia, tem peso um. A partir disso, Haaland, Mbappé e Harry Kane, que é o quinto na lista geral, aparecem como grande ameaças ao atacante sérvio. Vale lembrar que apenas gols nos campeonatos nacionais entram contagem.
Confira o ranking da Chuteira de Ouro:
- Darko Lemajic, FC Rigas FS - 28 pontos (28 gols)
- Erling Haaland, do Manchester City – 26 pontos (13 gols)
- Kylian Mbappé, do Real Madrid – 26 pontos (13 gols)
- Klaemint Olsen, do NSÍ Runavík - 26 pontos (26 gols)
- Harry Kane, do Bayern de Munique - 24 pontos (12 gols)
