Futebol Internacional

Artilharia da Europa: veja como está a briga pela Chuteira de Ouro

Haaland, Mbappé e Kane estão no primeiro pelotão, mas estão atrás de surpresa

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
20:58
Haaland marcou os dois gols da vitória do Manchester City sobre o Everton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
imagem cameraHaaland é um dos postulantes a vencer a Chuteira de Ouro (Foto: Oli SCARFF / AFP)
A disputa pela Chuteira de Ouro europeia está acirrada.
Darko Lemajic lidera com 28 gols pelo Rigas FS, da Letônia.
Haaland e Mbappé têm 13 gols cada nas ligas principais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A briga pela Chuteira de Ouro europeia está acirrada e grandes nomes já se credenciam como sérios postulantes a assegurar o prêmio ao fim da atual temporada, como Erling Haaland, Kylian Mbappé - atual vencedor - e Harry Kane. Porém, quem lidera a disputa é um atacante da primeira divisão da Letônia.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Darko Lemajic, atacante sérvio do Rigas FS, da Letônia, é quem lidera a lista, com 28 gols. Haaland e Mbappé estão com 13 tentos marcados na Premier League e La Liga, respectivamente, e aparecem logo na sequência, com apenas dois pontos de distância para Lemajic.

A pontuação para o prêmio possui pesos diferentes de acordo com a liga. Neste caso, nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), um gol tem peso dois. Enquanto que ligas de menor escalão, como da Letônia, tem peso um. A partir disso, Haaland, Mbappé e Harry Kane, que é o quinto na lista geral, aparecem como grande ameaças ao atacante sérvio. Vale lembrar que apenas gols nos campeonatos nacionais entram contagem.

Kylian Mbappé cobra pênalti para abrir o placar para o Real Madrid contra o Valencia
Atual vencedor da Chuteira de Ouro, Kylian Mbappé cobra pênalti para abrir o placar para o Real Madrid contra o Valencia (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Confira o ranking da Chuteira de Ouro:

    1.
  1. Darko Lemajic, FC Rigas FS - 28 pontos (28 gols)
    2. 2.
  2. Erling Haaland, do Manchester City – 26 pontos (13 gols)
    3. 3.
  3. Kylian Mbappé, do Real Madrid – 26 pontos (13 gols)
    4. 4.
  4. Klaemint Olsen, do NSÍ Runavík - 26 pontos (26 gols)
    5. 5.
  5. Harry Kane, do Bayern de Munique - 24 pontos (12 gols)

