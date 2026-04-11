Arthur completa três anos no Bayer Leverkusen e mira retorno à Seleção

O lateral-direito Arthur, ex-América-MG, completou três anos de sua transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, concretizada em abril de 2023 por cerca de 7 milhões de euros. A negociação segue como a maior venda direta da história do clube mineiro, que manteve 10% dos direitos econômicos do jogador. Aos 23 anos, o atleta vive processo de recuperação de lesão e mantém o objetivo de retornar à Seleção Brasileira.

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Desde a chegada ao Bayer Leverkusen, Arthur passou por um período de adaptação e apresentou evolução física e tática. Nesse intervalo, o jogador ganhou cinco quilos, reduziu o percentual de gordura de 8% para 4,5% e teve crescimento de três centímetros, passando a medir 1,74 m e pesar 72 kg.

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Na temporada de estreia, em 2023/24, integrou o elenco que conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, além de alcançar a final da Europa League sob o comando do técnico Xabi Alonso. Atualmente, é o único brasileiro do elenco e se consolidou como uma das opções da equipe ao longo das competições.

— Fico feliz por completar 3 anos desde a confirmação da transferência. Naquela época recebi propostas de diversos clubes da Europa, mas junto à minha família e aos meus empresários optamos pelo Bayer Leverkusen. Foi uma decisão mais do que acertada: sou muito realizado aqui neste clube, que me abraçou desde o primeiro momento. Já estou na minha terceira temporada e quero continuar aqui por muitos anos. Sempre que chego no CT vejo por lá as imagens de grandes jogadores que passaram pelo Leverkusen e fizeram história. Meu objetivo também é esse: deixar minha marca e ajudar o clube a alcançar novos títulos — afirmou o jogador.

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Arthur assina contrato com representantes do Bayer Leverkusen (Foto: Divulgação / Bayer Leverkusen)

Temporada atual e lesão

Na temporada 2025/26, Arthur vivia seu melhor momento no futebol europeu, com maior número de jogos, gols e assistências. Até então, somava 27 partidas, com dois gols e três assistências em competições como Bundesliga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões.

No entanto, no dia 28 de fevereiro, durante partida contra o Mainz 05, pelo Campeonato Alemão, o lateral sofreu uma lesão após escorregar no gramado. Apesar do impacto do lance, exames descartaram lesões mais graves, como rompimento do ligamento cruzado anterior, e apontaram uma pequena fissura na sindesmose do tornozelo esquerdo.

Segundo o departamento médico do clube, o condicionamento físico do atleta contribuiu para evitar danos mais severos. Desde então, Arthur realiza sessões de fisioterapia em três turnos, tanto no centro de treinamento quanto em casa, visando o retorno aos gramados.

— Realmente aquele lance foi uma infelicidade, um balde de água fria, porque eu vinha numa sequência muito boa, havia participado de todos os jogos do time no ano. Mas não abaixei a cabeça. Tenho me dedicado de maneira integral à fisioterapia, porque sei que isso pode me ajudar a voltar o quanto antes. Apesar desse obstáculo imprevisível que apareceu no caminho, meu sonho de ir para a Copa do Mundo e retornar à Seleção Brasileira continua vivo. Vou batalhar muito por isso até o último momento — disse.

Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Bayer Leverkusen/www.bayer04.de)

Desempenho e características

Arthur também se destaca por números individuais ao longo da temporada. O lateral apresenta média de 84% de acerto nos passes e figura entre os jogadores mais rápidos da Champions League 2025/26, com velocidade registrada de 34,62 km/h, segundo dados do CIES.

Ambidestro, o jogador pode atuar nos dois lados do campo e já havia sido convocado para a Seleção Brasileira em 2023. Mesmo em recuperação, segue com o objetivo de retomar a sequência de jogos e se manter no radar da equipe nacional.

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