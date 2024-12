Bundesliga: jogo é finalizado após goleiro ser atingido por isqueiro; veja o vídeo

Durante o jogo da Bundesliga entre Union Berlin e Bochum, neste sábado (14), o goleiro do Bochum, Drewes, foi atingido por um isqueiro lançado das arquibancadas, provocando uma paralisação do jogo por 21 minutos. O incidente levou os jogadores de ambas as equipes a decidirem por finalizar o jogo nos minutos finais.

O jogo que estava equilibrado, com gols de Sissoko para os visitantes e Hollerbach para o Union Berlin, quando o incidente com Drewes ocorreu. O goleiro que havia atrasado o tiro de meta recebeu um cartão amarelo como punição, logo em seguida, foi atingido pelo objeto vindo da arquibancada.

Ao ser atingido nos dois minutos finais, o jogo foi interrompido e o goleiro recebeu atendimento médico. Os jogadores foram para o vestiário e permaneceram lá por cerca de 20 minutos. Sem mais substituições disponíveis, os visitantes voltariam para o jogo com o atacante Philipp Hofmann como goleiro improvisado.

Mas, em um ato de fair play, os jogadores do Union Berlin e do Bochum decidiram por finalizar o jogo nos últimos minutos de acréscimo e a partida acabou empatada em 1 a 1.

Confira o vídeo em que Drewes é atingido

