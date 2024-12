Atacante do Leverkusen marca quatro gols na mesma partida pela Bundesliga

O Bayer Leverkusen venceu o Freiburg por 5 a 1 pela 15ª rodada da Bundesliga. Patrik Schick, camisa 14 dos Leões, marcou quatro gols em um intervalo de 30 minutos de partida, e alcançou o nono dele na competição.

Com o resultado, o Leverkusen subiu para a segunda posição na tabela, com 32 pontos, quatro atrás do Bayern, que goleou o RB Leipzig por 5 a 1 na sexta-feira (20). Na entrevista pós-jogo, Schick disse que não foi a primeira vez que ele realizou um poker, quando um jogador faz quatro no mesmo jogo.

— Marquei quatro gols contra o (Greuther) Fuerth, da segunda divisão, uma vez, e hoje de novo. Não foi meu melhor jogo, mas é claro que é especial marcar quatro gols. Mas, fora isso, ainda posso jogar melhor — disse o atacante.

Quem é Schick?

Nascido em Praga, Schick começou sua carreira no futebol profissional no Sparta Praga, da República Tcheca. Com passagens pela seleção de base, o atacante era considerado uma das maiores promessas do futebol tcheco. Antes da chegada ao Leverkusen, ele teve passagens por Bohemians, da Irlanda, e clubes do futebol italiano, Sampdoria e Roma. Além disso, o camisa 14 atuou por empréstimo no RB Leipzig, da Alemanha.

Desde 2020, Schick tem 67 gols e 12 assistências em 143 partidas pelo Leverkusen. Na seleção, o centroavante tem 42 bolas na rede e 20 passes para gol.

Com a vitória sobre o Freiburg, Xabi Alonso alcançou 50 vitórias em 75 jogos na Bundesliga como técnico dos Leões. A partida coroa um ano histórico para o clube, com a conquista da dobradinha da liga e da copa nacional, além do vice-campeonato final da Europa League. Na próxima partida, o Leverkusen enfrenta o Borussia Dortmund no dia 10 de janeiro de 2025, às 16h30, pela Bundesliga.