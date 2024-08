Como o Arsenal chega para a Premier League?

Arsenal manteve time base da temporada passada (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 06:20 • Londres

Esta edição de Premier League promete mais uma disputa acirrada pelo título. Com um trabalho cada vez mais consolidado, o Arsenal de Mikel Arteta desafia novamente o favorito Manchester City de Pep Guadiola pela taça. A manutenção do time base e a evolução dos jovens jogadores deve ser o grande trunfo dos Gunners.

A reportagem do Lance! conversou com o jornalista Victor Canedo, e perguntou sobre a expectativa para esta temporada. Também falamos com a página "Arsenal da depressão" no X (antigo Twitter).

- O Arsenal chega mais forte do que nunca. Sabemos que isso pode não ser o suficiente numa luta de pontos contra o Manchester City, mas Calafiori e o retorno de Timber (que passou praticamente toda a temporada) dão opções na defesa que, honestamente, ninguém tem. Ainda diria que falta ao menos um atacante (mais o Merino para o meio-campo), mas lembrem-se que esse time já fez 89 pontos. Resta torcer por uma temporada saudável. - declarou Victor Canedo.

- A sensação é de que o Arsenal está pronto para finalmente conquistar a Premier League. O Manchester City é o favorito, mas o time de londres está cada vez mais perto da equipe comandada por Pep Guardiola. Depois de bater na trave nas últimas duas temporadas, acredito que o Arsenal voltará a vencer o Campeonato Inglês depois de 21 anos de jejum. - disse a página "Arsenal da depressão".

- O clube manteve as principais peças do elenco e fez uma contratação importante, trazendo o zagueiro Ricardo Calafiori, que estava no Bologna e foi destaque da Itália na última Eurocopa. - completou o perfil.