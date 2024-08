Após desentendimentos, Guardiola comenta futuro de astro do Manchester City

Pep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: LINDSEY PARNABY / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 10:38 • Manchester (ING)

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola comentou a situação de João Cancelo, que retornou de empréstimo do Barcelona. O lateral português teve desentendimentos com o treinador espanhol, que culminaram na saída para o Bayern de Munique em janeiro de 2023 e, posteriormente, ao clube catalão no início da temporada passada. Contudo, o jogador, que tem contrato com os ingleses até 2029, tem treinado com o elenco.

- João Cancelo voltará ao elenco? Pode acontecer, sim. Ele está treinando conosco. Veremos. Talvez ele fique, talvez ele vá por empréstimo, talvez… ainda não sei. Ele está treinando conosco e está se comportando muito bem nos treinos - disse Guardiola.

O que aconteceu entre Guardiola e Cancelo?

Na temporada 2022/23, João Cancelo demonstrou insatisfação dentro do elenco do Manchester City e vinha reclamando do pouco tempo em campo, segundo a imprensa inglesa. A relação do português com Guardiola piorou após Copa do Mundo do Catar, e o lateral ameaçou deixar a equipe inglesa. Assim, em janeiro de 2023, o Bayern aproveitou a oportunidade para contar com o atleta por empréstimo, e o treinador criticou publicamente a postura do jogador.

Seis meses depois, no início de 2023/24, o jogador foi novamente emprestado, desta vez para o Barcelona. Enquanto defendia o clube catalão, em março deste ano, Cancelo concedeu entrevista ao jornal português "A Bola", e detonou o técnico espanhol. Segundo o jogador, Guardiola contou mentiras sobre a postura dele no elenco do City, e disse que o clube inglês foi ingrato com ele.

- Mentiras foram contadas. Nunca fui um mau companheiro para eles, pode perguntar tanto ao Aké quanto ao Rico. Não tenho nenhum complexo de superioridade ou inferioridade em relação a eles, é a opinião do mister (Guardiola) - afimou Cancelo na época.

- Acho que foram ingratos comigo ao falar isso. Fui um jogador muito importante nos anos em que estive lá. Nunca faltou compromisso com o clube. Lembro de quando fui assaltado e agredido. No dia seguinte eu jogava no Emirates contra o Arsenal. São coisas que não se esquecem, deixei a minha mulher e a minha filha sozinhas em casa apavoradas - completou.