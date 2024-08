Bayern de Munique goleia em estreia na temporada e avança na Copa da Alemanha

Thomas Muller marcou os dois primeiros gols do Bayern de Munique no jogo (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 17:48 • Ulm (ALE)

O Bayern de Munique estreou com o pé direito na temporada ao vencer o Ulm, da segunda divisão, por 4 a 0, em jogo válido pela primeira fase da Copa da Alemanha. Os gols do jogo foram marcados pelo veterano Thomas Müller, aos 12 e aos 14 minutos de jogo; Kingsley Coman balançou as redes aos 33 da segunda etapa; e Harry Kane deu números finais ao placar, já nos acréscimos.

Um dos destaques da partida se deu pela estreia oficial do técnico Vincent Kompany no clube bávaro. O belga levou ao Bayern o estilo de jogo de posse de bola, que já tinha implementado no Bunrley, da Inglaterra, nas duas últimas temporadas.

Em que pese a fragilidade do adversário, e o abuso nos recuos para o goleiro na construção das jogadas, os jogadores do Bayern executaram bem a proposta do treinador e fizeram valer a sua superioridade técnica sobre o rival.

✅ FICHA TÉCNICA

SSV Ulm 0x4 Bayern de Munique

Copa da Alemanha - Primeira fase

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 16 de agosto de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Donaustadion, em Ulm (Alemanha)

🥅 Gols: Thomas Müller (aos 12'/1ºT e aos 14'/1ºT), Kingsley Coman (aos 33'/2ºT) e Harry Kane (aos 48'/2ºT) para o Bayern de Munique.

Destaque da Alemanha na Eurocopa, o meia Jamal Musiala (destaque) foi titular do Bayern de Munique contra o Ulm (Foto: Divulgação / Bayern de Munique)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

SSV ULM (Técnico: Thomas Wörle)

Christian Ortag; L. Stoll, J. Reichert, P. Strompf, N. Kolbe e R. Rösch; Dennis Chessa, Luka Hyrlyainen e Max Brandt; Felix Higl e Maurice Krattenmacher.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Min-jae Kim, Dayot Upamecano e Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Jamal Musiala; Serge Gnabry, Thomas Müller e Mathys Tel,