Com gol de estreante, Manchester United bate o Fulham na abertura da Premier League

Joshua Zirkzee, do Manchester United, comemora gol contra o Fulham. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 17:56 • Manchester (ING)

O Manchester United venceu o Fulham por 1 a 0 na abertura da Premier League 24-25. Com gol de Josh Zirkzee, estreante no Teatro dos Sonhos, os Red Devils venceram uma partida equilibrada e somaram três pontos preciosos na primeira rodada da competição. Os Cottagers, dos brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, entretanto, fizeram boa partida e poderiam ter saído com o empate.

Em números gerais, a partida teve um total de 24 finalizações (14 do United, 10 do Fulham). Pelo lado dos donos da casa, Casemiro, escalado como volante, foi protagonista nas duas metades: ao todo, foram três passes decisivos e quatro bolas afastadas.

Nos minutos finais, Zirkzee, que chegou do Bologna pelo preço de 42.5 milhões de euros, recebeu de Garnacho e tocou sem chances para o goleiro Leno. Com o resultado, o Manchester United amplia o bom retrospecto na primeira rodada do campeonato inglês: nas últimas onze partidas, o time venceu oito e perdeu apenas três.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 1x0 FULHAM

1° RODADA - PREMIER LEAGUE

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 16 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

⚽ Gols: Joshua Zirkzee (MUN)

🟨 Cartões amarelos: Mount, Maguire (MUN); Cairney, Bassey e Andreas Pereira (FUL)

🟥 Cartões vermelhos: -

Zirkzee comemora gol salvador para o Manchester United. (Photo by Darren Staples / AFP)

⚽ESCALAÇÕES:

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

Onana; Dalot, De Ligt, Martinez e Mazraoui; Casemiro, Mainoo, Amad Diallo e Bruno Fernandes; Rashford e Zirkzee.

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Diop, Bassey e Robinson; Lukic, Reed, Iwobi, Andreas Pereira e Smith Rowe; Rodrigo Muniz.