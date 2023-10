SEGUINDO BEM

O Arsenal está em uma sequência positiva no Campeonato Inglês. São 21 pontos em nove jogos, com seis vitórias e três empates, além da solidez defensiva (segunda melhor defesa com oito gols sofridos). Depois da decepção de ver o título escapar em 2022-23, os comandados de Arteta parecem estar cada vez mais maduros, sabendo reagir a adversidades e buscando resultados difíceis. A prova disso são os clássicos: contra o City, Martinelli decidiu no final, marcando para o placar mínimo; e contra o Chelsea, a equipe começou apagada e sofreu dois gols, mas buscou o empate já no fim.