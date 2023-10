Com vínculo até o fim de 2023, Renato pensava em negociar a extensão exatamente após o fim do Campeonato Brasileiro, antes mesmo da decisão institucional ser tomada, segundo apuração da reportagem do Lance!. A ideia do profissional é não tirar o foco do torneio e não perder a concentração nos objetivos estabelecidos, como conquistar vaga para a Libertadores da próxima temporada.