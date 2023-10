A Major League Soccer (MLS) anunciou nesta quinta-feira (26) a lista de indicados às premiações individuais do campeonato. Lionel Messi, do Inter Miami, não foi incluído entre os finalistas do prêmio Landon Donovan, de melhor jogador na temporada. A competição indicou outro argentino: Thiago Almada, do Atlanta United, junto com o gabonês Dénis Bouanga, do Los Angeles FC, e o também argentino Luciano Acosta, do Cincinnati.