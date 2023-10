"Estamos empolgados com a realização de mais esse evento em um mês especial para nós do Itamirim começando pelo torneio juvenil ADK Juniors Cup, que é dos mais tradicionais do país, e dando sequência com o ADK Masters Cup com os veteranos, que vem ganhando notoriedade e crescendo a cada ano. Aguardamos em torno de 120 atletas de todo país e também jogadores de outras nacionalidades por aqui", destacou Patrício Arnold, diretor da competição.