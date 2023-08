DEPOIS DA DECEPÇÃO

Na temporada 2022-23, tudo se encaminhava para um título histórico do Arsenal depois de 19 anos. O time liderava com folga a Premier League, mas um time recheado de jovens acabou perdendo as forças na reta final da competição e entregou de bandeja o título para os Citizens, com mais casca e experiência. A oportunidade de vingança vem já no primeiro jogo oficial da temporada, e com novidades. Alguns dos contratados nesta janela de transferências, como Jurrien Timber e Declan Rice, já devem começar jogando o confronto. É a hora perfeita para se recuperar de um recorte de pesadelos: em três jogos realizados na última época, os Gunners não levaram a melhor em nenhum.