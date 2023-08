No atual formato do campeonato são sete campeões em 31 edições. Antes do City conquistar seu primeiro título, em 2012, eram 6 campeões em 19 edições disputadas. Somando o antigo Campeonato Inglês e a Premier League, foram 124 títulos, com o Manchester United com o posto de maior vencedor da Inglaterra, com 20, seguido do Liverpool, com 19.