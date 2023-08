Manchester City x Arsenal: odds, estatísticas e informações da Supercopa da Inglaterra

Na Lance! Betting, as odds, que podem mudar a qualquer momento, para a vitória do Manchester City estão em 1.78, enquanto o empate marca 3.90 e a vitória do Arsenal 4.40. A sugestão de aposta é para uma vitória do Manchester City com menos de 2.5 gols.