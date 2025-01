Nesta quarta-feira (22), o Arsenal recebe o Dínamo Zagreb em sua casa pela Champions League. O jogo válido pela 7ª rodada está agendado para 17h (de Brasília) no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida será transmitida ao vivo na Space (canal fechado) e pela Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Atravessando fase morna na temporada, o Arsenal precisa contar com retrospecto positivo na Champions para embalar e conquistar os três pontos. Os Gunners estão bem encaminhados para as oitavas de final, ocupam a 3º posição na competição, fazendo uma temporada sólida e positiva. Porém, o time vem em baixa nos últimos jogos na temporada, com muitos jogadores afastados por lesão, o Arsenal acumula uma eliminação na FA Cup e somente uma vitória nos últimos cinco jogos.

Já para Dínamo Zagreb, só a vitória interessa. O time se encontra na 24º posição e precisa pontuar para se manter vivo na Champions. A equipe ocupa a última posição na zona de classificação da competição e luta por uma classificação para os playoffs da Champions League. O time tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas e também atravessa fase morna na temporada, conquistando uma vitória nos últimos cinco jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X DÍNAMO ZAGREB

7º RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Space e Max (streaming)

ARSENAL: David Raya; Thomas Partey, Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Jorginho, Declan Rice; Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Leandro Trossard

DÍNAMO ZAGREB: Ivan Nevistić; Ronaël Pierre-Gabriel, Maxime Bernauer, Kévin Théophile-Catherine, Stefan Ristovski; Luka Stojković, Arijan Ademi; Marko Pjaca, Martin Baturina, Juan Córdoba; Sandro Kulenović

